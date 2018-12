B29: Auto schleudert über die Fahrbahn

Mit dem Rettungswagen hat eine Autofahrerin ins Krankenhaus gebracht werden müssen. Sie war mit ihrem Auto ins Schleiudern geraten.

Der Unfall hat sich am Freitagnachmittag ereignet. Die 23-jährige Autofahrerin war auf der B29 von Aalen her kommend in Richtung Essingen unterwegs. Auf Höhe des dortigen Möbelhauses kam sie vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und prallte in die Leitplanke. Das Auto wurde über die ganze Fahrbahn zurückgeschleudert. Die Fahrerin erlitt laut Polizei leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 4000 Euro.