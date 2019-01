B19 ist nach tödlichem Unfall wieder freigegeben

Ein Mann ist am Dienstagmorgen auf der B19 tödlich verunglückt. Er prallte zwischen dem Aalener Dreieck und dem Burgstallkreisel mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammen. Die Straße musste für mehrere Stunden komplett gesperrt werden. Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage mitteilt, wurde die Sperrung um kurz vor 12 Uhr wieder aufgehoben.

Der Verunglückte fuhr von Unterkochen in Richtung Stuttgart. Wie die Polizei berichtet, kam der Mann aus noch nicht geklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er frontal mit einem entgegenkommenden und mit Heizöl beladenen Lkw zusammen, in dem ein 58 Jahre alter Mann am Steuer saß.

Mit diesem Lastwagen ist das Auto zusammengeprallt. Der Lkw-Fahrer blieb wohl unverletzt. (Foto: Verena Schiegl)

Die Verletzungen des Autofahrers waren so schwer, dass er noch an der Unfallstelle starb. Er wurde zudem in seinem Fahrzeug eingeklemmt, sodass er von der Feuerwehr befreit werden musste.

Der Lkw-Fahrer blieb nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die B19 musste zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge mit Unterstützung durch die Straßenmeisterei voll gesperrt werden.

