B-Liga: Klassenprimus in Bedrängnis

Gibt es zum Jahresauftakt direkt einen Machtwechsel an der Tabellenspitze? Mit zwei vielversprechenden Spitzenspielen startet die Fußball-Kreisliga B am Sonntag in ihre zweite Saisonhälfte. Die SGM Fachsenfeld/Dewangen und SG Riesbürg sind die Gejagten, doch das Polster der beiden Herbstmeister ist dünn und es warten anspruchsvolle Aufgaben.

Kreisliga B III: Mit einer Mannschaft weniger kehrt die Liga aus der Winterpause zurück. Der vorzeitige Rückzug der DJK SV Aalen, die im neuen Großverein Aalener Sportallianz aufgegangen ist und in der kommenden Runde ohnehin keine aktive Mannschaft mehr gestellt hätte, hat zwar viele Außenstehende überrascht. Da die DJK in der Hinrunde aber erst drei Siege und das ausschließlich gegen Teams aus dem hinteren Mittelfeld eingefahren hat, sind die Auswirkungen auf die tabellarische Situation gering.

Direkt betroffen davon ist zunächst einmal der SV Jagstzell (7./20), für den sich der Start in die zweite Saisonhälfte um eine Woche verschieben wird und damit den Anschluss zur Spitzengruppe zu verlieren droht. Dort deutet ohnehin alles auf einen Zweikampf zwischen der SGM Fachsenfeld/Dewangen (1./32) und den Sportfreunden Rosenberg (2./31) hin. Die beiden Aufstiegsfavoriten haben einen Acht-Punkte-Vorsprung zum Rest des Feldes erarbeitet. Während sich der Klassenprimus kurz vor der Winterpause seine erste Niederlage leistete, kam für den Verfolger nach sieben Siegen am Stück die fußballfreie Zeit sicherlich zur Unzeit.

Der Auftakt ins Jahr 2019 ist umso vielversprechender: Zum möglicherweise vorentscheidenden Spitzenspiel im Kampf um den direkten Aufstieg gastieren die Rosenberger im Fachsenfelder Steinbachstadion und wollen sich für die 3:4-Hinspielniederlage revanchieren. Der Sieger wird in jedem Fall die Tabellenführung übernehmen und künftig der Gejagte sein. Spannend wird auch zu beobachten sein, ob sich aus dem eng beieinander liegenden Feld der Verfolger eine Mannschaft noch einmal besonders hervortun und ins Aufstiegsrennen eingreifen wird. Bislang fehlte den Mitbewerbern hierfür die nötige Konstanz, umso wichtiger wäre ein erfolgreicher Start in die zweite Saisonhälfte. Die Sportfreunde Eggenrot (3./23) sind im Nachbarschaftsduell bei der SGM Rindelbach/Neunheim (10./13) gefordert, die SG Schrezheim (4./22) dürfte gegen den Vorletzten SSV Aalen II (12./8) wohl ebenso wenig Mühe haben wie die Union Wasseralfingen II (5./21) beim Schlusslicht FC Ellwangen II (13./4). Der TSV Hütttlingen II (6./21) und der TV Neuler II (8./18) kämpfen im „kleinen Derby“ um den Anschlusss nach ganz vorne, zeitgleich hat der SV Wört II (11./10) den SV Dalkingen (9./15) zu Gast.

Kreisliga B IV: Nachdem die Tabellenspitze zusammengerückt ist, verspricht die beginnende Rückrunde ein offenes Titelrennen. Zwar hat die SG Riesbürg (1./34) vor dem Jahreswechsel den Platz an der Sonne schnell wieder zurückerobert, doch sowohl der SC Unterschneidheim (2./32) als auch der Kösinger SC (3./31) liegen auf Tuchfühlung. Mit in der Verlosung sind weiterhin auch der letztjährige A-Ligist SV DJK Nordhausen-Zipplingen (4./28) sowie die gleichauf liegenden FSV Zöbingen (5./26) und RV SpVgg Ohmenheim (6./26).

Die Zöbinger könnten die Spannung nun weiter anheizen, sollten sie vor heimischer Kulisse den Herbstmeister in die Knie zwingen. Der FSV hat vier Ligaspiele in Folge nicht mehr verloren, das letzte Erfolgserlebnis gegen die favorisierten Riesbürger liegt allerdings schon vier Jahre zurück. Die Mitkonkurrenten erwarten derweil zwar keine dankbaren, aber zumindest lösbare Aufgaben: Kösingen bekommt es beim SV Elchingen (7./20) ebenso mit einem Mittelfeldteam zu tun wie auch die Unterschneidheimer beim FC Röhlingen (9./19). Auch Ohmenheim will auf fremdem Terrain keinesfalls Federn lassen und beim SV Waldhausen II (11./13) drei Punkte entführen.

Ebenfalls als Favorit empfängt Nordhausen-Zipplingen den FV Unterkochen II (10./13). Nur noch geringe Chancen, noch einmal oben anzugreifen, besitzt hingegen die SGM Röttingen/Oberdorf/Aufhausen (8./20). Ein Heimerfolg gegen den Vorletzten SV Lauchheim II (13./6) ist aber fest eingeplant, um in der Tabelle noch einmal Boden gut zu machen. Als ernüchternd lässt sich auch der bisherige Saisonverlauf des SV Lippach (12./12) und der SGM Kirchheim/Trochtelfingen II (14./4) beschreiben. Die beiden Kellerkinder stehen sich am Sonntag im direkten Duell gegenüber, beiderseits verbunden mit der Hoffnung, einen positiven Trend einzuläuten.