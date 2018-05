B-Jugend-Fußball: SGM Juniorteam Sechta holt sich den Wimpel

In der gut besuchten Römersporthalle in Straßdorf ist die Endrunde der Fußball-Hallenmeisterschaft 2018 des Kocher/Rems Bezirkes mit den besten zwölf Mannschaften ausgetragen worden. Sieger wurden am Ende die B-Jugend-Fußballer der SGM Juniorteam Sechta.

Schon die Vorrunde konnten die B-Junioren vom Juniorteam Sechta I, eine von ursprünglich zwei zur gesamten Hallenrunde gemeldeten SGM Mannschaften, als Erster ihrer Gruppe meistern und mit sechs Punkten und 3:4-Toren in die Zwischenrunde einziehen. Dort musste die Spielgemeinschaft aus den Vereinen SV Kerkingen, SV DJK Nordhausen-Zipplingen, VfB Tannhausen, SC Unterschneidheim und dem FSV Zöbingen in einem dramatischen Spiel gegen die TSG Hofherrnweiler um den Finaleinzug kämpfen, was mit einem verdienten 1:1 und einer insgesamt besseren Tordifferenz gelang. Im Endspiel standen die Fußballer nun der SGM Juniorteam Rems I (Bargau) gegenüber, die sich in einer hochklassigen Begegnung gegen Normannia Gmünd mit 3:1 durchgesetzt hatte.

SGM löst das Ticket für Finale

So wurde das Finale um die Bezirkshallenmeisterschaft ein spannender Fußballkrimi auf Augenhöhe, bei dem am Ende das Juniorteam Sechta als Bezirksmeister vom Feld ging. Nun rollt der Futsal im Verbandsfinale am 18. Februar in Ehningen weiter, wo die Spieler der SGM Juniorteam Sechta den Bezirk Kocher/Rems im Finale um die Württembergische Meisterschaft vertreten dürfen.