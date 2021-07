B 29a: Nordumfahrung Ebnat: L 1084 voll gesperrt

Das Regierungspräsidium Stuttgart baut seit Dezember 2020 die nördliche Ortsumfahrung B 29a des Aalener Stadtteils Ebnat in insgesamt vier Bauabschnitten. Die B 29a soll die bisherige Ortsdurchfahrt der L 1084 ersetzen. Der erste Bauabschnitt, die Herstellung der eigentlichen Ortsumfahrung von Ebnat, konnte bereits Großteils fertiggestellt werden. Im Zuge des Bauabschnitts wurden ein Unterführungsbauwerk und zwei Bauwerke zur Straßenentwässerung hergestellt.

Der zweite Bauabschnitt beginnt während der Sommerferien am Montag, 26. Juli, und dauert voraussichtlich bis Freitag, 17. September, an. Aus Gründen der Verkehrssicherheit und des Arbeitsschutzes muss die Ebnater Steige für acht Wochen vollgesperrt werden. Während der Arbeiten des zweiten Bauabschnitts erfolgt der Anschluss der neuen Ortsumfahrung an die bestehende L 1084. Hierbei wird ein Abschnitt der L 1084 in Richtung Unterkochen vollständig entfernt und wieder neu hergestellt.

Die Umleitung des Verkehrs der L 1084 erfolgt ab dem Knotenpunkt L 1084/L 1076 in nördlicher Richtung über die L 1076 – Waldhausen – L 1080 – Brastelburg – Himmlingen – Aalen – K 3332 nach Unterkochen und in umgekehrter Richtung.

In südlicher Richtung wird der Verkehr ab dem Knotenpunkt L 1084/L 1076 in Ebnat über die K 3317 – K 3033 nach Großkuchen – K 3009 auf die B19 nach Unterkochen umgeleitet.