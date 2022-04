B29-Ausbau: Erster Bauabschnitt soll in einem Jahr fertig sein

Die Umstellung der Verkehrsführung an der Bundesstraße 29 soll am Samstag ab 13 Uhr beginnen und wird auch am Sonntag fortgesetzt. Am Sonntagabend werden die Arbeiten abgeschlossen sein, erwartet Projektleiter Frank Engelhart.

Der Ausbauabschnitt Aalen-Essingen beginnt im Westen im unmittelbaren Anschluss an die 2019 eröffnete Ortsumfahrung Mögglingen auf Höhe der Gärtnerei Welzel und endet am Aalener Industriegebiet auf Höhe der jetzigen Einmündung Daimlerstraße, wo die Bundesstraße 29 schon lange vierspurig ist.

Die Planung zum Ausbau begann 1981. 1992 und erneut 2002 wurde das Planfeststellungsverfahren eingeleitet. Am 30. Dezember 2002 folgte der Planfeststellungsbeschluss. Nach früheren Zeitplänen des Regierungspräsidiums Stuttgart sollte der vierspurige Ausbau der B 29 zwischen Aalen und Essingen Ende 2022 fertig sein. Allerdings wurde der erste Bauabschnitt erst am 12. Oktober 2020 in Angriff genommen. Der zweite Bauabschnitt sollte Ende des Jahres 2024 fertiggestellt sein. Inzwischen geht man von 2025 aus.

Der vierspurige Ausbau der Bundesstraße 29 auf 3,5 Kilometern bei Aalen ist laut Regierungspräsidium Stuttgart nötig geworden, weil mit der bisher zweispurigen Straße zwischen Essingen und Aalen der Verkehr nicht mehr zu bewältigen ist. An den Abzweigungen nach Essingen und nach Forst kommt es in beiden Fahrtrichtungen regelmäßig zu langen Rückstaus.

An diesem Wochenende wird die Verkehrsführung im Zuge des vierspurigen Ausbaus der Bundesstraße 29 zwischen Essingen und Aalen erneut geändert: Der Knoten Landesstraße 1080/Bundesstraße 29, also die Schnittstelle der beiden Fahrbahnen, rückt von Mögglingen aus gesehen ein Stück weiter in Richtung der Kreisstadt, vor die beiden Bauwerke bei Forst.

Dadurch wird das Baufeld zwischen den beiden Bauwerken frei und somit können die Arbeiten an der Trasse in Richtung Stuttgart weitergeführt werden. Bis Frühjahr 2023 soll der erste der beiden Bauabschnitte abgeschlossen sein, sagt Frank Engelhart, der Projektleiter des Regierungspräsidiums Stuttgart.

Für diesen Teil der Arbeiten ist er zuversichtlich. Nicht ganz so optimistisch kann er für den sich anschließenden zweiten Bauabschnitt sein. Zum einen musste hier bekanntlich die Ausschreibung aufgehoben werden, zum anderen sorgen gewaltige Preissteigerungen, Störungen in den Lieferketten und der Krieg in der Ukraine für Unsicherheiten und Unwägbarkeiten. Dennoch hofft Engelhart, dass die Baumaßnahmen insgesamt im Jahr 2025 abgeschlossen werden können.

Welche gewaltigen Erdbewegungen für den Ausbau der Bundesstraße 29 notwendig sind, kann jeder Autofahrer täglich beobachten. Dabei konnte bisher das Ziel des Regierungspräsidiums eingehalten werden, dass es während der Bauzeit zu keinen kompletten Vollsperrungen kommen soll. Änderungen in der Verkehrsführung waren jedoch immer wieder notwendig.

So auch jetzt wieder. Die Schnittstelle zwischen der südlichen, bereits weitgehend fertiggestellten Fahrbahn der B29 neu, also der aus Richtung Mögglingen, und der nördlichen wird etwas in Richtung der Kreisstadt verlegt. Zuvor waren die Zu- und Abfahrtsrampen am Kreisel Stockert angelegt worden und zwei beeindruckende neue Brücken und in Höhe der Firma Lobo die Vorschüttung für eine Brücke entstanden, außerdem entlang der Bahnlinie eine 120 Meter lange und bis zu sechs Meter hohe Lärmschutzwand aus Steinkörben.

Im Mai wird außerdem mit dem Bau der Stützwand parallel zur Esso-Tankstelle begonnen. Im Laufe des Jahres wird dann nicht nur die nördliche Fahrbahn vollends ausgebaut, sondern es entsteht am Stockert auch ein neuer Kreisverkehrsplatz einschließlich der dort notwendigen Zu- und Abfahrtsrampen. Mit dem Ende der Sommerferien soll die durchgängige Verbindung aus Richtung Forst bis zum Kreisverkehrsplatz Blümle am Ortsrand von Essingen offen sein. Die Trasse führt dann über den Kreisel Streichhoffeld, über die beiden neuen Brücken weiter zum Kreisel Stockert und zum Kreisel Blümel.

Somit kann dann die provisorische Umfahrung nach Essingen wieder zurückgebaut werden. Denn die Gemeinde erhält einen vollkommen neuen Anschluss an die Bundesstraße 29. Die von und nach Essingen führende Landesstraße 1165 wird im Zuge der Essinger Bahnhofstraße so verschwenkt, dass sie genau gegenüber der Einmündung der Landesstraße 1080 von und nach Forst/Dewangen/Abtsgmünd auf die Bundesstraße trifft.

Beide Landesstraßen werden mit den entsprechenden Anschlüssen an die B29 über die Bundesstraße geführt und an den Kreisverkehr Stockert/Streichhoffeld angeschlossen. Dies soll die querenden Verkehrsströme deutlich entflechten und den Verkehr auf der B29 wesentlich flüssiger machen.

Allerdings: Ab 15. August wird für voraussichtlich drei Wochen Essingen von der Esso-Tankstelle aus nicht zu erreichen sein. Die Straße ist dicht wegen des Baus des Kreisels Blümel. Die Sperrung ist Engelhart zufolge bewusst in die Ferienzeit verlegt worden, in der die Schülerbusse nicht unterwegs sind.

Auch über die Daimlerstraße und über die weiter westlich gelegene, jetzige Einmündung auf Höhe des Bauhauses wird man künftig nicht mehr von der B29 ins Industriegebiet gelangen. Deswegen entsteht auf Höhe der Firma Lobo ein komplett neues, großes Anschlussbauwerk. Eine fast kreisförmige Straßenführung wird das Lobo-Gelände umschließen. Über diesen Rundkurs führt eine Zu- beziehungsweise Abfahrt zur B29, ein weiterer Teil der Zu- und Abfahrt führt über eine Brücke über die Bundesstraße.

Bis zum Frühjahr 2023 sollten nach Engelharts Vorstellungen die Straßenbauarbeiten am gut 1,3 Kilometer langen ersten Bauabschnitt im wesentlichen abgeschlossen sein. Im weiteren Verlauf des Jahres stünden dann noch Arbeiten wie etwa das Aufbringen der endgültigen Markierungen, die Straßenausstattung mit Schutzplanken, endgültiger Beschilderung und Wegweisung, die Straßen- und Brückenbeleuchtung sowie landschaftspflegerische Begleitmaßnahmen an.

Es gibt allerdings einen Haken: 30 Prozent des Bitumens, das die Baufirmen verarbeiten, kommt aus Russland. Und ob dieses wie bestellt geliefert wird, das ist in diesen Zeiten ungewiss.

Bisher, ist Engelhart erleichtert, ist alles normal gelaufen. Nicht zuletzt wegen Corona wurde bereits alles bestellt, was in diesem Jahr für dieses große Ausbauvorhaben gebraucht wird. „Nicht zuletzt dank der Weitsicht der Firmen haben wir Glück gehabt“, sagt Engelhart.

Und dies gilt auch für die Preise, die keine der bisherigen Kalkulationen über den Haufen werfen. Insgesamt hat der erste Bauabschnitt Kosten von 22 Millionen Euro verursacht. Angesetzt waren ursprünglich 18 Millionen, allerdings wurden inzwischen bereits einige Maßnahmen umgesetzt, die eigentlich erst im zweiten Bauabschnitt geplant waren. Der Kostenplan wurde somit eingehalten.

Für den zweiten Bauabschnitt mit seinen rund zweieinhalb Kilometern zwischen der Spedition Brucker und dem Essinger Bahnhof – die erneute Ausschreibung soll demnächst herausgehen - kann man dies nicht mit Sicherheit vorhersagen. Denn bestellen konnte man nichts und jetzt gehen die Preise Engelhart zufolge zum Teil durch die Decke. Kostete bislang beispielsweise eine Tonne Stahl 400 Euro, sind es jetzt bereits 1700 Euro, also mehr als das Vierfache.

Mit einer Vergabe rechnet Engelhart im Spätherbst, ob der Kostenrahmen von 30 Millionen Euro eingehalten werden kann, entspricht derzeit eher dem ungewissen Blick in die berühmte Glaskugel. Man werde jedoch versuchen, die Bauphasen so zu optimieren und noch einiges „herauszukitzeln“, um den Ausbau der Bundesstraße 29 möglichst früh im Jahr 2025 abschließen zu können.