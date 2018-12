Büyüksakarya: „Alles raushauen“

Marvin Büyüksakarya hatte seinen Glücksmoment in diesem Spiel, das mehr als 3018 Zuschauer in der Ostalb Arena verdient hatte. Jubelnd lief er nach seinem Eckball, den er präzise auf den Kopf von Marcel Bär servierte, auf den Torschützen zu. Am Ende, lange nach diesem 1:0 gegen Energie Cottbus mit seiner ersten Torvorlage in der 3. Fußball-Liga, stand der 23-jährige Außenbahnspieler wie seine Kollegen, Fans und Verantwortliche sichtlich enttäuscht da.

In seinem ersten Jahr bei einem Drittligisten steckt der Deutsch-Türke gleich einmal in einer der prekärsten Situation, die der Fußball zu bieten hat. Der Kampf im Tabellenkeller, der, wenn die Punkte nicht kommen früher oder später zu einem wahren Abstiegskampf wird für den VfR Aalen. So einem Spieler wie Büyüksakarya wolle der VfR „Zeit zur Entwicklung geben“, wie VfR-Trainer Argirios Giannikis sagt, doch nun muss er schon „unter Druck“ funktionieren – und da klappt auch nicht alles. Der Vorlagengeber war auch nicht vor Fehlern gefeit.

Dass der VfR sich aus dieser Lage befreien kann als derzeit Vorletzter mit drei Punkten Rückstand auf den Nichtabstiegsplatz ist für Büyüksakarya eigentlich keine Frage: „Ich glaube fest daran. Wir trainieren gut, wir spielen teilweise auch einen guten Fußball.“ Allerdings produzieren die Aalener noch zu viele Fehler und ziehen ihr Spiel nicht durch, nicht über 90 Minuten oder wenn es einmal etwas länger dauert wie beim 3:3-Remis in der Nachspielzeit gegen Cottbus.

Am Tag danach machte Giannikis „Angst vor der eigenen Courage“ aus. „Das Ding war greifbar nahe“. Das Ding, der Sieg. Doch Büyüksakarya und Co. bleibt keine Wahl, nach dem neuerlichen Nackenschlag: „Da müssen wir durch, kann kommen was will.“ Zum Beispiel Hansa Rostock. Die Hanseaten sind der letzte Hinrundengegner für Büyüksakarya und Co. an diesem Samstag. VfR-Kapitän Daniel Bernhardt (33) geht als Kapitän vor dem Duell an der Küste vorweg. „Jetzt geht es nach Rostock, da müssen wir den nächsten Anlauf nehmen. Warum sollen wir nicht in Rostock drei Punkte holen? Die sind auch nur elf Mann“, erklärt der Torwart. Wie bei seinem jungen Kollegen ist auch bei ihm der Glaube an einer Besserung der Situation gegeben. „Wir geben nicht auf, es sind noch genug Spiele. Mit einem Sieg rückst du wieder ran. Wir leben immer noch und sind nicht abgeschlagen“, sagt Bernhardt.

Verstärkung für Büyüksakarya und Co.

18 Partien sind absolviert, 20 stehen noch an. In der Winterpause könnten noch ein, zwei gestandene Spieler, darunter ein Stürmer, für die anspruchsvolle Rückrunde dazu kommen. Für die Offensive soll perspektivisch der 21-jährige Franzose Mohamed Amelhaf, der sich das Cottbus-Spiel ansah, den Aalener Kader verstärken. Seine bisherigen Erfahrungen sammelte er bisher unterklassig in Frankreich und Belgien.

Unterklassig spielte zuvor auch Büyüksakarya. Auf 13 Spiele kommt er bisher in der 3. Liga nach seinem Zugang im Sommer vom Regionalligisten SC Wiedenbrück, er hat sich reingebissen und zuletzt nach dem Ausfall des erfahrenen Sascha Traut schon in Braunschweig und nun gegen Cottbus ordentliche Leistungen auf der rechten Seite abgeliefert. Was er vor dem Spiel in Rostock sagt gilt für ihn und seine Kollegen: „Wir müssen die letzten zwei Spiele noch einmal alles raushauen.“ Also in Rostock und Wiesbaden.