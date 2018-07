Bürgernah : Grüne regieren mit offenem Stil

Sie will mehr Demokratie, mehr Bürgerbeteiligung, den Landtag „öffnen“ und das direkte Gespräch mit den Menschen suchen. Denn auch weil sie das versäumte, sei die alte Landesregierung im März abgewählt worden, ist Brigitte Lösch überzeugt. Die erste stellvertretende Landtagspräsidentin Baden-Württembergs war in ihrem neuen Amt zum ersten Mal Gast in Aalen bei der Jahreshauptversammlung des Kreisverbands von Büdnis 90/Die Grünen.

Das von der CDU prognostizierte Chaos und die Abwanderung von Industrie und Handwerk sei natürlich ausgeblieben, stellte Lösch auf der gut besuchten Versammlung im „Samocca“ fest. Ganz im Gegenteil hätte grün-rot in den vergangenen 120 Tagen die Regierungs- und Koalitionsfähigkeit unter Beweis gestellt und einen neuen, offenen, bürgernahen Regierungsstil eingeführt. In den Schwerpunkt ihres sachlich, aber trotzdem lockeren Vortrags stellte sie die Bildungspolitik. Gut sei beispielsweise die Abschaffung der Grundschulempfehlung gewesen: „Nicht allein die Noten entscheiden.“ Die weitere Schulentwicklung müsse von unten, von der kommunalen Ebene ausgehen.

Wichtig sei es, bestehende Ängste bei den Bürgern auszuräumen. Mit der Erhöhung der Grunderwerbssteuer würde an die Kommunen das zusätzlich benötigte Geld für frühkindliche Bildung und den Kinderbetreuungsanspruch fließen, nach der Abschaffung der Studiengebühren 2012 werde man dafür sorgen, dass den Hochschulen jeder dadurch fehlende Cent erstattet werde.

Eine Menge Fragen stellten die Versammelten: mit den Schwerpunkten „Stuttgart21“ oder Windkraftanlagen auf der Ostalb. Hier bemängelte beispielsweise Michael Fleischer, dass der Regionalverband die Ausweisung weiterer Flächen bremse. Dabei sehe er beispielsweise bei der Stadt Aalen eine große Bereitschaft für Windkraftanlagen mit Bürgerbeteiligung. Und beim Thema Stuttgarter Bahnhof erklärte Lösch im Anschluss, man werde jetzt juristisch prüfen lassen, ob bei der Mischfinanzierung des Milliardenprojekts eine „arglistige Täuschung des Parlaments“ vorlag.

Lösch, freute sich der erste Kreisverbandsvorsitzende Berthold Weiß, sei die Abgeordnete, die am häufigsten im Ostalbkreis präsent ist. Sie werde künftig viermal in den Wahlkreis kommen, stellte Lösch in Aussicht. Die Wahlen des Grünen-Kreisverbands ergaben: Berthold Weiß (erster Vorsitzender), Rudolf Vöhringer (Schatzmeister), Ingrid Gottstein, Magdalena Markert, Bennet Müller, Walter Havemann, Axel Laistener (Beisitzer). (lem)