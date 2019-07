Bürgermeister Konle ist neuer CDU-Chef

In der neuen CDU-Fraktion des Kreistags des Ostalbkreises gibt es einen erheblichen Umbruch. Fünfzehn Mitglieder schieden aus dem neuen Kreistag aus. So auch der langjährige Vorsitzende der Fraktion Peter Seyfried und der bisherige Fraktionsgeschäftsführer Willi Feige, Bürgermeister von Kirchheim/Ries.

Der neue Fraktionsvorsitzende Joachim Bläse freut sich darüber, den Bürgermeister von Rainau, Christoph Konle, als neuen Geschäftsführer der Fraktion zu haben: „Eine so große Fraktion benötigt einen engagierten und starken Geschäftsführer und den haben wir.“

Gelernter Kaufmann

Konle, gebürtiger Zöbinger, ist ein Kind des Ostalbkreises. Er engagierte sich schon früh in der Kommunalpolitik. So wurde er schon mit 22 Jahren in den Gemeinderat von Unterschneidheim gewählt. Beruflich hatte der gelernte Bankkaufmann auch sehr schnell einen Karrieresprung gemacht.

Nach Absolvieren eines berufsbegleitenden Studiums wurde er als Bankbetriebswirt bereits mit 26 Jahren der Leiter der KSK-Hauptgeschäftsstelle in Ellwangen. Doch die Kommunalpolitik ließ ihn nicht los und so bewarb er sich 2013 erfolgreich um die Bürgermeisterstelle in Rainau.

Seit 2014 ist er zudem Mitglied des Kreistags und Regionalrat im Regionalverband Ostwürttemberg. Nebenbei fungiert er noch im Vorstand des Tourismusverbandes Schwäbische Alb. Er versteht sich in seiner Gemeinde als Vermittler und Kommunikator und gilt im Ostalbkreis als sehr gut vernetzt.