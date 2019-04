Bürgermeister Ehrmann gratuliert zu 65 Jahren Eheglück

Seit 65 Jahren ist das Ehepaar Hägele aus Aalen verheiratet. Bürgermeister Karl-Heinz Ehrmann gratulierte dem Ehepaar am Dienstag, 23. April persönlich und überbrachte die Glückwünsche von Ministerpräsident Winfried Kretschmann, dem Aalener Oberbürgermeister Thilo Rentschler und dem Gemeinderat.

Am 20. April 1954 gaben sich Ingeborg und Hermann Hägele ihr Eheversprechen. Am Samstag, 20. April 2019 feierten sie das 65jährige Ehejubiläum bei strahlendem Sonnenschein mit einer Andacht in der Heilig-Kreuz-Kirche und anschließender Feier im Gasthof Lamm in Hüttlingen – ebenso wie vor 65 Jahren. Zum Ehejubiläum schenkten die Söhne einen Strauß mit 65 Rosen.

Das Ehepaar erfreut sich guter Gesundheit und lebt im Eigenheim in Aalen. Hier haben sie 1962 gemeinsam ihre Heimat gefunden.

Mit den Glückwünschen der Stadt und des Gemeinderats überbrachte Bürgermeister Karl-Heinz Ehrmann dem Jubelpaar einen Geschenkkorb. Er wünschte weiterhin viele gemeinsame Lebensjahre verbunden mit stets guter Gesundheit.