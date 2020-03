Bürgerinitiative übergibt Unterschriften an Bürgermeister

In Unterkochen gibt es eine Protestaktion gegen den geplanten Ausbau der Ebnater Steige zur Bundesstraße B29a als Zubringer zur A7: Innerhalb von zwei Wochen haben über 1000 Bürger den Aufruf „Es reicht! Ortsumfahrung statt Ausbau der Ebnater Steige“ unterschrieben. Die örtliche Bürgerinitiative ist sehr zufriedenen mit dieser Resonanz und hat die Unterschriften am Freitag im Aalener Rathaus an den Ersten Bürgermeister der Stadt Aalen, Wolfgang Steidle, überreicht. Dieser zeigte sich durchaus beeindruckt von der großen Zahl an Unterschriften und sagte zu gegebener Zeit eine thematische Auseindersetzung zu.