Bürgerinfo zum Umbau Walkstraße

Der Gemeinderat hat am 21. April den Abschluss einer Vereinbarung mit der Deutschen Bahn über die Beseitigung des Bahnübergangs Walkstraße beschlossen. Anstelle des Bahnübergangs sollen eine Unterführung der Bahngleise von der Ulmer Straße bis zur Alten Heidenheimer Straße mit beidseitigen Geh- und Radwegen sowie ein Kreisverkehr an der Kreuzung von Alter Heidenheimer und Hegelstraße entstehen. Die Stadtverwaltung lädt alle interessierten Bürger ein zu einer Informationsveranstaltung am Montag, 2. Mai, um 18 Uhr im kleinen Sitzungssaal des Rathauses. Und weist zudem darauf hin, dass das Parken in der Rathaustiefgarage derzeit nicht möglich ist.