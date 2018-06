Kultur, Musik, Kunst, VHS und Vereine haben vor 22 Jahren im Wasseralfinger Bürgerhaus ein Zuhause gefunden. Diese Verbindung und das Miteinander der verschiedenen Institutionen wird am Samstag bei einem Tag der offenen Tür gezeigt. Es gibt alte Handarbeiten, Ballett, eine Puppenbühne, Märchen und ein „Wiener Café“. Außerdem stellen sich zwei Vereine vor, die das Wohl von Kindern im Fokus haben.

„Wir haben viele Leute gefunden, die mitmachen“, freut sich Ortsvorsteherin Andrea Hatam. Mit diesem Tag der offenen Tür solle den Bürgern auch das Zusammenspiel zwischen den städtischen Einrichtungen und den Vereinen gezeigt werden. Das Programm richte sich an Groß und Klein, das stattliche Gebäude wird von Musik der Musikschule erfüllt sein. Im Bürgersaal wird es am Nachmittag eine Art „Wiener Café“ mit entsprechender musikalischer Unterhaltung und natürlich Kaffee und Kuchen geben. Deshalb rät Hatam: „Bitte Zeit mitbringen!“ Ein zentraler Programmpunkt wird die Handarbeitsausstellung sein: Hier sollen alte, teils fast vergessene Handarbeitstechniken „live“ demonstriert werden.

Zwei Vereine stellen sich vor: Am Infostand von „P.A.T.E“ erfahren die Besucher beispielsweise, wie man Tagesmutter werden kann. Der Verein „schutzlos-wehrlos“ hat sich das Ziel gesetzt aufzurütteln und versucht durch Infos zu verhindern, dass Kinder von Eltern oder Verwandten misshandelt oder sogar ermordet werden. Ein Fall von vielen ist für den Verein exemplarisch: Am 14. Oktober jährt sich der Tod von Emanuele zum fünften Mal. Der sechsjährige Junge wurde von seiner Mutter gewürgt und mit 30 Messerstichen getötet. Das Landgericht Ellwangen verurteilte damals die Frau zu einer langjährigen Gefängnisstrafe.

Das Programm am Samstag: Ab 10 Uhr gibt es in der Stadtbücherei Wasseralfingen Bastelangebote und Bücher können ausgeliehen werden. In der Musikschule treten zahlreiche Musiker auf, auch Musikinstrumente können ausprobiert werden. Im Museum gibt es um 11 und um 14.30 Uhr Führungen („Der stille Klang II – Sieger Köder in Wasseralfingen“). Zudem treten die Märchenerzählerin Marie-Louise Ilg (11, 13 und 15.30 Uhr) sowie die Puppenbühne Mini-Max (14 Uhr) im Vereinsraum auf. 15 Uhr: Ballett der Städtischen Musikschule; 15.30 Uhr: Caféhausmusik (beide im Saal der Vereine).