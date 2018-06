Bürgerbefragung zur Zukunft Europas startet

Die EU ist sehr an der Meinung der Bevölkerung interessiert. „Welche Zukunft wollen wir für uns, unsere Kinder und für die Union?“ - dieser entscheidenden Frage soll laut Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker mit einer Online-Befragung nachgegangen werden. Alle Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, sich zu beteiligen und bei 12 Fragen ihre Meinung zu äußern. Darauf macht der EuroPoint Ostalb im Aalener Landratsamt jetzt aufmerksam.

Das Besondere ist, dass der Inhalt der Befragung erstmals von einem Bürger-Gremium bestehend aus 96 Bürgerinnen und Bürgern aus 27 Mitgliedstaaten erarbeitet wurden. Erfragt werden in dieser Konsultation beispielsweise die Wünsche nach mehr oder weniger Harmonisierung verschiedener Politikbereiche und Meinungen zu EU-Schwerpunkten wie Umwelt, Sicherheit, Gesundheitsversorgung und Soziales. Das Ergebnis soll in Form eines Abschlussberichts den Staats- und Regierungschefs bei ihrem Gipfeltreffen am 9. Mai 2019 im rumänischen Sibiu vorgelegt werden.

Landrat Klaus Pavel appelliert an alle Ostälbler, sich rege an der Befragung zu beteiligen, um Kritik und Sorgen aber auch Vorschläge und Erwartungen zu formulieren und so aktiv an der Gestaltung Europas mitzuwirken.