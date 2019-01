Bühler geht nach Düsseldorf und landet beim VfR

Fußball-Drittligist VfR Aalen leiht Johannes Bühler vom Erstligisten Fortuna Düsseldorf aus. Der 21-Jährige wird die Schwarz-Weißen für die restliche Rückrunde, bis zum 30. Juni dieses Jahres, verstärken. Zuvor hatte Bühler seit dem Trainingsauftakt am 4. Januar beim Drittligisten mittrainiert.

Der Rechtsfuß wurde im Nachwuchsleistungszentrum des FSV Mainz ausgebildet, bevor er in der U 17 zur TSG Hoffenheim wechselte. Dort lief der offensive Mittelfeldspieler auch in der U 19 sowie in der zweiten Mannschaft auf und absolvierte 39 Partien in der Regionalliga Südwest. Zudem trat er einmal bei den Profis der TSG in einem Europa League Spiel an.

Seit Juli vergangenen Jahres trainierte der Hesse als Trainingsgast (vereinslos seit Juli 2018, Quelle: transfermarkt.de) bei der ersten Mannschaft unter Trainer Julian Nagelsmann mit, bevor ihn am vergangenen Mittwoch der Bundesligist Düsseldorf verpflichtete und nun verleiht. „Ich kenne Johannes sehr gut aus meiner Zeit bei der TSG, wo er fußballerisch und taktisch eine ausgezeichnete Ausbildung genossen hat“, erklärt Düsseldorfs Sportvorstand Lutz Pfannenstiel.

Bühler soll Mannschaft sofort helfen

„Er ist ein talentierter Spieler, dem wir durch Spielpraxis in der 3. Liga einen weiteren Entwicklungsschritt zutrauen.“ Beim VfR Aalen freut man sich ebenfalls über die Leihe: „ Wir sind uns sicher, dass er uns sofort weiterhelfen kann“, sagte Cheftrainer Argirios Giannikis im Rahmen der Vertragsunterzeichnung. Der Neuzugang erhält die Nummer 20.