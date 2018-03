Böse und aktuelle Kömodie

Die Theater-AG des Aalener Schubart-Gymnasiums Aalen zeigt am kommenden Mittwoch und am kommenden Donnerstag jeweils um 19.30 Uhr im Festsaal der Schule das Stück „Mädchen wie die“, eine böse Komödie von Evan Placey. Im Original heißt das Stück „Girls like that“ und wurde 2016 uraufgeführt.

Ein ganz junges Stück also, und wer die aktuelle Ausgabe des „Spiegel“ gelesen hat, auch ein brandaktuelles.

Zum Inhalt: Cybermobbing an einer Vorzeigeschule. In St. Helen’s macht das Nacktbild eines Mädchens die Runde – von Foto Scarlett, die in der Hackordnung der Schule ganz unten steht. Sie versucht stumm die Anfeindungen zu ertragen, doch schließlich hält sie es einfach nicht mehr aus.

Die Schule St. Helen’s ist in disem Stück von Evan Placey eine ganz besondere Schule. Jedes Jahr werden nur die 20 besten Mädchen aufgenommen. Sie werden von der fünften bis zur letzten Klasse alles gemeinsam machen. Sie wissen alles voneinander und damit auch, wo es am meisten wehtut.

Aber St. Helen’s ist trotzdem eine ganz normale Schule. In St. Helen’s regiert die Hackornung. Eine steht ganz oben, einige knapp darunter, aber eine muss eben auch die Letzte sein. Wer auf St. Helen’s ist, kennt die Hackordnung. Und Scarlett ist ganz unten.

Plötzlich erscheint wie von Zauberhand ein Foto auf den Handy-Bildschirmen der Mädchen, ein Foto von Scarlett – nackt. Das Bild wird schulweit geteilt: Die neue Schulschlampe ist gefunden. Und Scarlett schweigt. Sie versucht stumm, die Anfeindungen zu ertragen, die auch nicht nachlassen, als sie die Schule wechselt; -doch schließlich hält sie es nicht mehr aus...

Es spielen folgende Schülerinnen und Schüler mit: Kilian Bochuski (Klasse 9 b), Mariella Bork (9 a), Clara Edelmann (10 b), Ferhat Hamurcu (10 b), Lucie Katzer (10 b), Matthias Kinzl (9 a), Jenny Pham (10 b), Annemarie Rasovan (9 b). Bearbeitung und Regie: Richard Haupt und Günter Hautschek.