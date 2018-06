Böhringer eröffnet Outlet

An der Fassade ist noch deutlich der Schriftzug „bäx“ zu sehen. So hieß der Laden, den Jörg Böhringer hier bis zum Frühjahr dieses Jahres betrieben hat. Jetzt hat Böhringer dort einen Outletverkauf eröffnet. Das Geschäft mit Schulranzen lief nicht mehr so wie früher, zudem habe die Kundenfrequenz durch Baumaßnahmen und Straßensperrungen stark abgenommen, sagt der Geschäftsinhaber. Jetzt habe es Änderungen im Sortiment im Lederwarengeschäft am Marktplatz gegeben, sagt Böhringer.

So hätten die Firmen Fossil und Rimowa ihre Verkaufsverträge gekündigt. Fossil verkaufe nur noch direkt und Rimowa sei vom Luxuskonzern LVMH, zu dem auch Louis Vuitton gehört, aufgekauft worden. Deshalb hat Böhringer sich entschieden, reduzierte und preisgünstigere Ware ab sofort im Laden am Gmünder Torplatz, dem Outlet, anzubieten und so das Sortiment im Hauptgeschäft zu straffen.