„bäx“ in Aalen macht zu

„bäx“, ein Fachgeschäft für Schultaschen und Lederwaren im Westlichen Stadtgraben, muss schließen. Wie Jörg Böhringer, der den Laden betreibt, auf Nachfrage der „Aalener Nachrichten“ mitteilt, sei das Geschäft nicht mehr rentabel. Gründe sieht er in der Umbausituation am Marktplatz. „Seitdem die Rathaustiefgarage vor zwei Jahren zu war, merken wir, dass weniger Kunden in den Laden kommen“, sagt Böhringer. Zudem kaufen viele Kunden mittlerweile online ein.

Böhringer betreibt „bäx“ am Gmünder Torplatz seit 19 Jahren, seit 28 Jahren führt er das Lederwarenfachgeschäft „Leder Böhringer“ am Marktplatz. Was mit den leeren Räumen des „bäx“-Geschäftes passieren soll, weiß er noch nicht. Leicht fällt ihm die Schließung nicht. „Aber irgendwann muss man so viel Kaufmann sein und so eine Entscheidung treffen“, sagt er.

Der Räumungsverkauf hat am 1. Februar begonnen. Das Fachgeschäft am Marktplatz bleibt bestehen.