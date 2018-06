Bäume weichen dem neuen Klinik-Parkhaus

Für diesen Montag bereits angekündigt, haben am Mittwoch nun tatsächlich die Rodungsarbeiten für den Bau des neuen Parkhauses am Aalener Ostalb-Klinikum begonnen. Die Forstwirte der Stadt Aalen, welche die Arbeiten erledigen, setzen ihre Sägen in dem kleinen Wäldchen entlang der Steinbeisstraße bis zum Kreisverkehr vor dem Klinik-Eingang an. Die Bäume und das Gestrüpp dort müssen dem neuen Parkhaus weichen. Der Waldweg in Richtung Kleingärten ist während der Baumfällarbeiten gesperrt, ebenso müssen die Autofahrer auf der Steinbeisstraße zwischen Ostalb-Klinikum und Berufsschulzentrum immer wieder mit kurzzeitigen Sperrungen rechnen. Foto: Siedler