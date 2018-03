Bäume müssen Wohnquartier weichen

Am Montag sind entlang des Kochers, hinter dem Schierle-Areal an der Schleifbrückenstraße, die Motorsägen angerückt. Hier werden voraussichtlich bis Donnerstag etliche Bäume gefällt. Die Aktion hängt mit der geplanten Wohnbebauung zusammen, bei der auch ein Weg mit zwei Aussichtsplattformen entlang des Kochers entstehen soll. Der Kocher soll dadurch für die Öffentlichkeit wieder erlebbar gemacht werden. Zahlreiche neue Sträucher und Bäume sollen das neue Wohnquartier optisch zu einem Teil des Stadtgartens werden lassen. Um aber mehr Licht in das neue Quartier zu bringen, müssen etliche der alten Bäume gefällt werden. Das Kino am Kocher und der Betreuungsverein Ostalb sind während der gesamten Zeit der Baumfällungen ungehindert erreichbar, der Spielbetrieb des Kinos ist nicht beeinträchtigt.