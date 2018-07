Bärenstarker Nachwuchs

Beim 3. bezirksoffenen Richard-Teufel-Gedächtnis-Turnier des ASV Schorndorf waren die Schülerringer des AC Röhlingen erneut erfolgreich. Insgesamt ging die Nachwuchstruppe des AC mit sieben Nachwuchsringern in der Altersklasse A-E Jugend an den Start. Insgesamt trugen die 154 Teilnehmer 258 Kämpfe aus.

Bei den A-Jugendlichen sicherte sich Luis Aschauer in der Gewichtsklasse bis 55 Kilogramm nach zwei souverän geführten Kämpfen und jeweiligen Schultersiegen nach klarer Führung den Turniersieg. Leo Winter, der in einer stark besetzten Gewichtsklasse bis 71 kg an den Start ging, musste den zwei klar favorisierten Ringern aus Backnang und Korb den Vorzug lassen, sicherte sich jedoch durch drei deutliche Siege den dritten Platz auf dem Podest.

In der B-Jugend kam Henrik Geiger bis 38 kg nach einer Niederlage im Auftaktkampf und zwei taktisch gut geführten Begegnungen im weiteren Verlauf zum Turniersieg. Ebenfalls zum Turniersieger konnte sich Axel Winter in der Gewichtsklasse bis 44 kg küren lassen. In einem starken Teilnehmerfeld zeigte Pauline Aschauer bei der C-Jugend bis 38 kg eine ihrer besten Turnierleistungen überhaupt. Drei ihrer vier Begegnungen beherrschte sie ihre Gegner und kam jeweils vorzeitig zum Schultersieg. Lediglich in einem Gefecht war die Entscheidung bis zum Ende offen. Diesen Kampf konnte sie jedoch ebenfalls durch eine taktische Meisterleistung gewinnen und sicherte sich ebenfalls den Turniersieg.

Bei den E-Jugendlichen mussten Leonard Tanner bis 20 kg und Paul Winter bis 25 kg ihrer noch fehlenden Turniererfahrung Tribut zollen, belegten am Ende jedoch die Plätze vier und fünf.

Die Platzierungen im Einzelnen:

A-Jugend: 55 kg Luis Aschauer 1. Platz; 71 kg Leo Winter 3. Platz.

B-Jugend: 38 kg Henrik Geiger 1. Platz; 44 kg Axel Winter 1. Platz.

C-Jugend: 38 kg Pauline Aschauer 1. Platz.

E-Jugend: 20 kg Leonard Tanner 4. Platz; 25 kg Paul Winter 5. Platz.