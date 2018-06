Bäderzentrum im Weidenfeld vom Tisch

Bis zur kommenden Saison 2017 wird das Wasseralfinger Spiel-Freibad, bei dem vor allem das Gebäude vollkommen marode ist, saniert. Sein Standort und Erhalt wird damit auch festgeschrieben. Und der mögliche Neubau eines Bäderzentrums im Weidenfeld ist endgültig vom Tisch. Das sind zwei wesentliche Punkte eines ganzen Pakets an Beschlüssen zum weiteren Vorgehen zur Zukunft der Aalener Bäderlandschaft, das der Gemeinderat am Mittwoch einstimmig geschnürt hat.

Das Beschlusspaket war das Ergebnis einer intensiven, aber äußerst sachlichen Diskussion im Rat zu einem „mit Emotionen und Patriotismus verbundenen Thema“, wie es CDU-Fraktionsvorsitzender Thomas Wagenblast formulierte. Demnach sollen bis zur nächsten Gemeinderatssitzung zwei externe, in Bäderfragen spezialisierte Planungsbüros folgende Varianten und Möglichkeiten zur Zukunft der Aalener Bäder genauer untersuchen:

Erhalt der Freibäder Spiesel und Unterrombach und Bau eines neuen, öffenbaren Hallenbads beim Freibad Hirschbach

Erhalt der Freibäder Spiesel und Unterrombach und Bau eines Kombibades im Hirschbach

Erhalt der Freibäder Hirschbach, Spiesel und Unterrombach und Bau eines Sportbads (Hallenbad) bei den Limes-Thermen

Erhalt der Freibäder Hirschbach, Spiesel und Unterrombach sowie Erhalt des Hallenbads am jetzigen Standort mit dessen Sanierung und eventuell Bau eines 50-Meter-Beckens

Der Beschluss beinhaltet zudem auch dies:

Erhalt des Spiesel-Freibads als Einzelstandort in jedem Fall und dessen Sanierung bis zur nächsten Freibad-Saison 2017

Aufgabe einer weiteren Variante, nämlich Bau eines Kombibades aus Freibad und Hallenbad im Weidenfeld zwischen Aalen und Wasseralfingen

Bürgerinformationsveranstaltung nach der nächsten Gemeinderatssitzung am 15. September

An drei Standorten nicht rütteln

Außer der Sitzungsvorlage mit umfangreichen Daten und Analysen zu den einzelnen Bädern sowie mehreren Varianten zu deren Zukunft (wir haben berichtet) lag den Ratsmitgliedern am Mittwoch noch eine Tischvorlage aus, in der auch der Neubau eines Bäderzentrums im Weidenfeld als weitere Möglichkeit aufgeführt war. Für die es aber, so OB Thilo Rentschler, bereits aus allen Fraktionen die Rückmeldung gegeben habe, dass diese Variante nicht weiter untersucht werden solle. Was die Sprecher der Fraktionen dann noch einmal bestätigten. Und die allesamt auch deutlich machten, dass an den drei Freibad-Standorten Hirschbach, Spiesel und Unterrombach nicht gerüttelt werden solle.

Thomas Wagenblast sprach sich für den Neubau eines Hallenbads im Hirschbach oder bei den Limes-Thermen mit einer 50-Meter-Bahn aus. Die Sportstadt Aalen brauche eine solche Bahn. Gab aber auch zu bedenken, dass bei den Limes-Thermen aus deren rund 1000 Kommanditisten mit zu entscheiden hätten. SPD-Fraktionschefin Senta D’Onofrio verweist darauf, dass sich bei den Limes-Thermen unterschiedliche Nutzungen in die Quere kommen dürften. „Wir wollen kein Spaßbad“ gab sie als generelle Linie aus, allerdings gebe es heute Standards, „die wir haben sollten und die noch lange nichts mit einem Spaßbad zu tun haben“.

Für die Grünen sagte Karin Boldyreff-Duncker, die Fraktion sei bereit, das jetzige Hallenbad zugunsten eines Neubaus mit einer 50-Meter-Bahn im Hirschbach aufzugeben. Für die Freien Wähler räume Claus Albrecht ein, seine Fraktion schwanke zwischen einem neuen Hallenbad im Hirschbach oder bei den Limes-Thermen. Dort sollte man allerdings auch die Möglichkeit eines Freibads untersuchen, was dann ein absolutes Alleinstellungsmerkmal wäre. Holger Fiedler (Die Linke/Pro Aalen) sah in einem Sportbad bei den Limes-Thermen kein Angebot für Kinder und Familien. Und eine Sanierung und Erweiterung des Hallenbads am jetzigen Standort bringe nicht die gewünschten Synergien.

Einmütig schwenkten alle Fraktionen auf einen Antrag der Grünen ein, nach dem das Spiesel-Freibad in Wasseralfingen umgehend saniert und damit aber auch sein Standort festgeschrieben werden soll. Ohne eine Sanierung vor allem des Freibad-Gebäudes wäre eine Betriebserlaubnis für die Badesaison 2017 gefährdet, sagte Boldyreff-Dunker.

„Ein Bad darf auch Spaß machen“

Bevor der Gemeinderat dann sein Paket für die weiteren Untersuchungsaufträge einmütig schnürte, wollte Rentschler noch zur Begriffsklärung beitragen: Spaßbad bedeute für ihn, dass ein Bad auch Spaß machen dürfe und keine Spaßbremse sein solle. Der OB machte aber auch klar, dass es bei allen möglichen Varianten, die jetzt eingehender untersucht werden sollen, zusätzliche Überlegungen geben müsse. Etwa die, wie viel der Hirschbach – neben dem anvisierten Sportvereinszentrum, einem neuen Waldorf- und einem neuen Naturkindergarten sowie einer kinder- und jugendpsychologischen Tagesklinik sowie den Erweiterungsplänen einer dort ansässigen Firma – noch vertrage. Und bei der Variante Erweiterung des Hallenbads um eine 50-Meter-Bahn am bestehenden Standort müsse klar sein, dass dies 13 Millionen Euro mehr kosten würde. Schließlich unterließ Rentschler auch nicht den Hinweis, dass die Limes-Thermen von allen Aalener Bädern die größten Verluste schreiben und sie deshalb Synergien eigentlich am nötigsten hätten.