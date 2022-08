Azubis aus Sanitär und Heizung werden losgesprochen

Die erfolgreich absolvierte Gesellenprüfung ist für viele junge Handwerkerinnen und Handwerker einer der wichtigste Schritte ihrer beruflichen Laufbahn. So auch für die Ausbildenden des Berufszweigs Anlagenmechaniker Sanitär Heizung Klima (SHK). Wie die Kreishandwerkerschaft Ostalbkreis in einer Pressemitteilung informiert, haben in diesem Sommer sechs Auszubildende ihre Prüfungen abgelegt.

Pa Saity Darboe (Sachsenmaier in Göggingen), Kai Hirning (Hans Mangold GmbH & Co in Schwäbisch Gmünd) sowie Halil Maliqi (Bad Tretter GbR in Aalen), haben eine Prüfung in der Fachrichtung Wassertechnik abgelegt, Muhammed Kaya (Heizplan GmbH in Lorch), Niklas Karello (Mario Schmid in Böbingen) und Emre Kahveci (Fritz Rieker GmbH in Schwäbisch Gmünd) haben sich dagegen in ihrer dreieinhalbjährigen Ausbildung auf Wärmetechnik spezialisiert. Karello wurde für seine herausragenden Prüfungsergebnisse sogar mit einem Preis ausgezeichnet.

Die Prüfung zum Anlagenmechaniker SHK hat in Ellwangen im beruflichen Schulzentrum stattgefunden, nachdem die beiden Berufe des Gas- und Wasserinstallateurs und des Zentralheizungs- und Lüftungsbauers 2003 zusammengelegt worden waren.

Die Prüfungen fanden unter Aufsicht der Gesellenprüfungskommission bereits am 25. Juni in Theorie sowie vom 11. bis 13. Juni praktisch im Berufsschulzentrum in Ellwangen statt.

Im Rahmen der Lossprechung wurden Berthold Schmid mit 25 Jahren im Dienst, Christian Bundschuh mit zehn Jahren und Markus Friedrich mit sechs Jahren für ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement im Prüfungsausschuss geehrt.