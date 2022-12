AWO-Ortsverein ehrt 55 verdiente Mitglieder

Ein stolzer Ortsvereinsvorsitzender Christian Sperle sowie Kreisvorsitzender Josef Mischko haben bei der AWO-Weihnachtsfeier im Haus der Jugend 55 langjährige Mitglieder geehrt. Insgesamt halten sie 1510 Jahre der Arbeiterwohlfahrt (AWO) die Treue. Zwei Jahre lang konnte wegen Corona keine Weihnachtsfeier stattfinden. Um so schöner fanden es alle, dass man sich endlich wieder treffen kann.

Nach dem Grußwort des Vorsitzenden blickte Mischko auf die Geschichte der AWO zurück. „Von Menschen, für Menschen – das war und ist die Prämisse der AWO“, so Mischko, „die sich als einer der größten Sozialverbände in der Bundesrepublik der Menschen annimmt, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen“.

So betreibt der Ortsverein Aalen neben seinem Senioren-Fahrdienst eine Rechts- und Sozialberatung, veranstaltet Kaffeenachmittage, Flohmärkte, Ausflüge und Reisen für Senioren und Seniorinnen. Ein grandioser Erfolg sei der Aufruf der AWO „heiße Nadeln gegen kalte Füße“ gewesen. Der Ortsverein Aalen wird weit über 200 Paar gestrickte Socken an den Tafelladen überreichen und damit bedürftige Menschen unterstützen. Der Rückblick auf die begleiteten Reisen nach Bad Brückenau und ins Kleinwalsertal ließ die Mitreisenden in Erinnerungen schwelgen, ebenso wie die gelungenen Ausflüge.

Bei Kaffee und selbstgebackenem Kuchen wurde so manches kurzweiliges Gespräch geführt. Hier und da hörte man den Satz: „Wie gut, dass es die AWO gibt.“ Die Kinder des Musikhauses Spilek umrahmten die Feier musikalisch, und der Nikolaus (Bernhard Ritter) überraschte die Anwesenden mit heiteren, aber auch besinnlichen Geschichten. Er gab einen Denkanstoß für ein Innehalten in einer hektischen Zeit, für ein Füreinander und Miteinander.

Besonders geehrt wurden die langjährigen, ehrenamtlichen Fahrer und Helfer bei den Kaffeenachmittagen, Gisela Dietenmaier, Sonja Ilg, Peter Neusinger, Dieter Frontzek und Achim Schumann, sowie die Reise- und Ausflugsbegleiterin Lisa Hägele. Ihnen wurde unter großem Applaus ein Präsent überreicht.

Folgende Jubilare und langjährige ehrenamtliche Helfer wurden geehrt:

50 Jahre: Ismail Demirtas, Karl Maier, Erika Maier, Petar Djekic, Dr. Frank Haenschke

45 Jahre: Manfred Lietzenmayer, Ute Hommel, Herta Niggel, Willi Günther, Freia Reimann-Winkler, Hildegart Teichert

40 Jahre: Bärbel Geßler, Niyazi Yoldas, Roland Hamm, Rudolf Paul, Cordula Ade, Hartmut Schilpf, Giovanni Coco, Ferdinand Manz, Irgrid Klein

35 Jahre: Willi Seidl, Reinhold Gehr, Hildegard Sturm

30 Jahre: Maik Radt, Hedwig Krutsch, Anna Koblitz, Horst Koblitz, Peter Botschek, Guido Bayer, Josef Mischko, Beatrice Hessel-Mack

25 Jahre: Horst Möginger, Dr. Annemarie Buser, Waltraud Kiwitt

20 Jahre: Martina Feil, Marc Ruppert, Ingrid Haschka

15 Jahre: Maria Lübcke, Christl Heyse, Klara Götting, Marianne Wiedmann, Heidi Matzik, Gudrun Schicketanz, Klara Brai, Marietta Hageney, Traudel Laiple-Hammer, Margarethe von Hören

10 Jahre: Julia Sturm, Nurcan Nur-Falici, Sarah Schneider, Tanja Maile, Nadjeschda Suppes, Heidi Schroedter, Elisabeth Fuchs