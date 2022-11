AWO-Kreiskonferenz wählt neuen Vorstand

Es war eine besondere Kreiskonferenz, zu der Josef Mischko als AWO-Kreisvorsitzender eingeladen hatte. Nicht nur Neuwahlen standen an, auch Ehrungen mit der Paul-Hofstätter-Medaille und die Verabschiedung einiger verdienter Mitglieder des Kreisverbands wurden vorgenommen. Paul Hofstetter organisierte den Aufbau der Arbeiterwohlfahrt in Stuttgart und war von 1952 bis 1972 Landesvorsitzender der AWO Württemberg Baden beziehungsweise Baden-Württemberg. Die Auszeichnung mit seiner Medaille stellt eine große Auszeichnung dar.

In seinem Grußwort freute sich Josef Mischko, dass man zuversichtlich in die Zukunft schauen könne, nachdem gleich mehrere junge Mitglieder für die Besetzung von Ämtern gewonnen werden konnten. Er gab aber gleichzeitig seinem Wehmut Ausdruck, dass einige langjährige, hochgeschätzte Mitglieder altersbedingt aus dem Kreisvorstand ausscheiden.

Engagement mit Herz sei das Motto der Arbeiterwohlfahrt. In seinem Rechenschaftsbericht stellte Mischko fest, dass die vergangenen Jahre durch den Stillstand, den Corona allen beschert hat, geprägt waren. Die Instandhaltung des Hauses Beim Hecht 1, das in die Jahre gekommen sei, erfordere teilweise hohe Summen, was ein weiterhin sparsames Handeln nötig mache. Die Sozialberatungen würden sehr gut angenommen, und durch die massive ehrenamtliche Arbeit habe die finanzielle Lage der Kreis-AWO spürbar verbessert werden können.

Bei den Neuwahlen wurden einstimmig gewählt: Josef Mischko als Vorsitzender (Aalen), Dieter Schmidt als erster Stellvertreter (Essingen), Christian Sperle als zweiter Stellvertreter (Waldstetten), Gerda Böttger als Beisitzerin (Oberkochen), Klaus-Dieter Ruff als Beisitzer (Ellwangen), Claudia Reisser als Beisitzerin (Essingen), Timo Lorenz und Jakob Unrath als Revisoren.

Nach den Regularien folgte der Höhepunkt der Kreiskonferenz. Mischko überreichte an Claus Mnerinsky, Petar Djekic, Dr. Bernd Kohlhammer, Heidi Schroedter und Karl-Heinz Wiedmann die Paul-Hofstätter-Medaille in Silber. Alle seien sie in ihren vielen Jahren im Kreisverband überaus verdiente und wichtige Stützen der AWO gewesen. Petar Djekic als maßgeblicher Initiator für den Aufbau und erfolgreiche Durchführung der Sozialberatung. Dr. Bernd Kohlhammer habe sich sehr verdient für das AWO-Kindertagheim gemacht, ebenso als langjähriger Schriftführer und Berater in Rechtsfragen. Ein ebenso nur schwer ersetzbares, langjähriges Mitglied des Kreisverbandes sei Claus Mnerinsky gewesen, der mit seinem Sachverstand und seiner ruhigen, besonnen Art eine wichtige Säule des Vorstands war. Des weiteren erhielt Heidi Schroedter die Medaille. Sie habe sich unermüdlich für den Kreisvorstand und für den Ortsverein Aalen eingesetzt. Sie hat den Senioren-Fahrdienst aufgebaut und sich jahrelang selbst um die Organisation gekümmert. Auch sie werde im Kreisverband eine Lücke hinterlassen. Alle hätten die AWO in den vergangenen Jahren maßgeblich mit Herz und Verstand geprägt, so Mischko. Die Anwesenden bedachten die Medaillenempfänger/innen mit großem, anerkennenden Applaus.