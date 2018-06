AWO fährt zur Bavaria-Filmstadt

Der AWO-Ortsverein Aalen bietet einen Tagesausflug zur Bavaria-Filmstadt in München mit Führung durch die Filmstadt und 4D-Erlebniskino an. Der Termin ist am Montag, 2. November, in den Herbstferien. Nähere

Weitere Termine: Am Samstag, 5. Dezember, ist ab 14 Uhr Seniorennachmittag mit Nikolaus im DRK-Rettungszentrum. Am Mittwoch, 23. Dezember, bis Sonntag, 3. Januar, folgt eine Reise nach Bad Kissingen.

Informationen gibt’s in der AWO-Geschäftsstelle in Aalen, Beim Hecht 1, jeweils dienstags und donnerstags von 8.30 bis 11.30 Uhr. Zudem steht die AWO unter Telefonnummer 07361/66556 zur Verfügung.