Ave Aalen, die nassen Römer grüßen dich

Zwei Tage Römerfest sind zu Ende. Statt des erhofften Sonnenscheins bescherten die alten Götter Legionären wie Besuchern allerdings Dauerregen. Allen wetterbedingten Widrigkeiten trotzend, wurden die 10. Römertage ein voller Erfolg.

Von unserem Mitarbeiter Herbert Kullmann

Die Römer fürchteten nichts so sehr wie Germaniens dunkle Wälder und schlechtes Wetter. Kaum ziehen ihre Legionäre zwei Jahrtausende später erneut ins einst größte Reiterkastell nördlich der Alpen ein, kommt prompt der Dauerregen, insbesondere am Samstag. Bei der Weihezeremonie müssen die Priester der Pliezhausener LEGIO VIII AVGVSTA ihr Weihrauchkesselchen vor dem Nass schützen, und obwohl der Rauch auch fleißig emporstieg, haben die Götter kein Einsehen. Die als Unterstand dienenden Lederhäute der Kohorten sind mit Plastikplanen bedeckt, die Exerzierwiesen saugen sich mit Wasser voll, unbefestigte Wege verwandeln sich in Matschpfade. Dennoch herrscht gute Stimmung. Während die Besucher sich in ihre Friesennerze hüllen, rüsten sich die Legionen zum Aufmarsch, schlüpfen in die Kampfausrüstung, greifen nach Schild, Helm und Speer und nehmen Aufstellung vor dem Centurio.{element}

Fotoapparate werden gezückt, Fernsehkameras surren – die grimmig dreinschauenden Legionäre der englischen „Ermine Streetguard“ von der zwanzigsten Legion Valeria Victrix sind begehrte Models. Ihr Legionszeichen, die Standarte mit dem Eber, voran, geht es im Gleichschritt zur benachbarten Wiese. Hier zeigt der antike Kampfverband, was in ihm steckt: Verteidigungsstellungen wie die Schildkröte, Zweikämpfe, Lanzenwerfen – zwangsläufig kommen Asterix und Obelix in den Sinn. Bestärkt wird dieses Gefühl von den Bajuwaren gleich nebenan, die Wildschweinbraten über offenem Feuer drehen. Die Reiterei „Timetrotters“ donnert vorbei, irgendwo ruft das Militärhorn die Legionäre zum Sammeln, während nur zwei Schritte entfernt Gladiatoren unter dem Jubel der Zuschauer aufeinander einschlagen.

Alltag im Imperium Romanum. Doch nicht nur. Die räumliche Ausweitung der 10. Römertage macht sich positiv bemerkbar: Mehr Platz und weniger Gedränge bei den Vorführungen, aber vor allem mehr Raum für die Zivilgesellschaft, für Handwerker und Kaufleute, für Alamannen und Bajuwaren. Sie komplettieren die Zeitreise ins 2. Jahrhundert nach Christus und ermöglichten überdies einen aufschlussreichen Einblick in das soziale und kulturelle Leben. Mit dazu bei trugen die Musica Roma ebenso wie Justus Wilbergers Wasserorgelkonzert in der St. Johann Kirche und die Tanzvorführungen der italienischen Danza Antica. Selbst vor dem Essen machte die gelebte Geschichte nicht Halt: Auf dem alten Kastellgelände gab´s Moretum (Brot mit Schafskäse), In ovilis apalis (Eier in Pinienkernsoße) und heiße Holera (Gemüsegerichte), dazu Met, Vinum und Aqua. (kul)