Ein unbekannter Täter hat am Donnerstag die Schreibe eines Autos eingeschlagen und eine Tasche aus dem Fahrzeuginneren gestohlen.

Die Beschädigung am Fahrzeug in Höhe von rund 200 Euro war am Donnerstagmittag gegen 13.40 Uhr bemerkt. worden. Die Tasche hatte einen Wert von 70 Euro. (ij)