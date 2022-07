Am Donnerstag gegen 21.15 Uhr hat der Mitarbeiter eines Möbelhauses in der Daimlerstraße einen Renault mit eingeschlagener Heckscheibe gemeldet. Das Fahrzeug eines 57-Jährigen stand am Donnerstag von 12 bis 21.15 Uhr auf dem Parkplatz des Möbelhauses. Entwendet wurde nichts.