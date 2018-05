Autos prallen zusammen

Zwei Verletzte und ein Sachschaden von 25 000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls bei Gschwend. Ein 59-jähriger Autofahrer fuhr am Mittwoch um 15.50 Uhr auf der B298 von Gschwend in Richtung Waldhaus. Auf Höhe vom Ortsteil Buchhaus kam er aus unbekannter Ursache teilweise auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit dem PKW einer 19-Jährigen, die in Richtung Gschwend unterwegs war, zusammen. Im weiteren Verlauf prallte der 59-Jährige gegen die Schutzplanke. Bei dem Unfall wurden die 19-Jährige schwer und der 59-Jährige leicht verletzt.