Autos kollidieren - Frau verletzt

Im Einmündungsbereich der Lettenbergstraße in die Kreisstraße 3326 ereignete sich am Donnerstag gegen 12 Uhr ein Verkehrsunfall. Eine 18-jährige Autofahrerin, die von der Lettenbergstraße nach links in Richtung Unterrombach abbog, kollidierte mit dem Pkw einer 49-Jährigen, die in Richtung Dewangen fuhr. Die 49-Jährige wurde bei dem Unfallleicht verletzt und kam zur Untersuchung ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen, welche nicht mehr fahrbereit waren, entstand ein Gesamtschaden von etwa 23 000 Euro.