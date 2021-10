Autoreifen illegal entsorgt - Wer kann Hinweise geben?

Am Glascontainerplatz Hirschbachstraße/Schelmenstraße sind zwischen Dienstag, 12. Oktober, 11 Uhr und Mittwoch, 13. Oktober, 14 Uhr acht Autoreifen – davon sieben mit Felgen – illegal abgelegt worden. Das Amt für Bürgerservice und öffentliche Ordnung bittet die Bevölkerung um Mithilfe, auch deshalb, da es an dieser Stelle regelmäßig zu wilden Müllablagerungen kommt. Wer hat Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise auf mögliche Verursacher geben? Informationen bitte an das Amt für Bürgerservice und öffentliche Ordnung unter Telefon 07361 52-1109.