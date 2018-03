Autohausbetreiber fährt Frau an

Nach einem Streit an einem Autohaus hat sich eine Frau leichte Verletzungen zugezogen.

Die 38-Jährige wollte am Mittwoch gegen 18 Uhr in einem Autohaus in der Wilhelmstraße ein Fahrzeug abholen. Zwischen ihr und dem 34 Jahre alten Betreiber des Fahrzeughandels kam es dabei zu Streitigkeiten, dabei kam es wohl auch zu Tätlichkeiten. Während der Auseinandersetzung fuhr der 34-Jährige mit seinem Fahrzeug, an dem ein Abschleppanhänger angekoppelt war, unachtsam zurück, wobei er die 38-Jährige leicht verletzte.