Autohaus Widmann dankt Mitarbeitern

Das Autohaus Bruno Widmann hat in einer Feier seine Jubilare geehrt und treue Mitarbeiter in den Ruhestand verabschiedet. Lisa und Bernd Widmann bedankten sich bei 52 Mitarbeitern, die auf eine Firmenzugehörigkeit zwischen zehn und 52 Jahren zurückblicken konnten, für die langjährige Zusammenarbeit und Treue. Bei einem gemeinsamen Abendessen wurden noch viele gemeinsame Erinnerungen und Begebenheiten ausgetauscht. Die Firmengruppe Widmann beschäftigt rund 1050 Mitarbeiter an 14 Standorten und vier Vertriebsstützpunkten in vier Bundesländern.