Autogrammstunde mit Fennell und Bär

Das Musikfachgeschäft Musika in der Aalener Bahnhofstraße, in welchem der VfR-Fanshop sein Zuhause hat, feiert am Samstag, 1. September, sein 20-jähriges Bestehen. Auch der VfR Aalen gratuliert: Von 12 bis 13 Uhr kommen die Mittelfeldspieler Royal-Dominique Fennell und Marcel Bär in den Fanshop und erfüllen Autogramm- und Fotowünsche.

Außerdem gibt es als spezielles Angebot nur an diesem Tag den Fanschal „Schwarz.Weiss.Wir.“ zum Aktionspreis von 10 Euro.