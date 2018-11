Autofahrerin verletzt sich schwer

Eine Autofahrerin hat sich überschlagen und dabei schwer verletzt.

Am Samstagmorgen gegen 4.30 war die 22-Jährige auf der B29 in Richtung Pflaumloch unterwegs. In einer Rechtskurve schleuderte sie aus bislang ungeklärter Ursache über die Fahrbahn überfuhr mehrere Leitpfosten und überschlug sich mehrmals. Bei dem Unfall verletzte sich die Frau schwer und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. An dem Auto entstand Totalschaden in Höhe von 50 000 Euro.