Autofahrerin erfasst jungen Radler

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen hat sich ein 15 Jahre alter Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag zugezogen. Der Jugendliche befuhr ordnungswidrig den parallel zur Stuttgarter Straße verlaufenden Gehweg in Richtung Innenstadt. An der Einmündung Aalstraße / Stuttgarter Straße wurde er vom Auto einer 32-Jährigen erfasst, die den Radfahrer wegen eines am Fahrbahnrand abgestellten Fahrzeugs nicht gesehen hatte. Der Jugendliche, der zum Zeitpunkt des Unfalls einen Helm trug, stürzte zu Boden und zog sich hierbei eine Verletzung am Bein zu. Den bei dem Unfall entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 1500 Euro.