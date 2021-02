Autofahrerin begeht Unfallflucht

Beim Ausfahren aus dem Parkplatz eines Imbissladens in der Aalener Wellandstraße hat eine unbekannte Autofahrerin am Sonntage einen geparkten Audi gestreift. Der Unfall ereignete sich gegen 19.40 Uhr. Die Fahrerin entfernte sich anschließend unerlaubt in Richtung Hammerstadt. Bei dem Unfallfahrzeug soll es sich um einen schwarzen Kleinwagen gehandelt haben. Der Schaden an dem Audi wird auf rund 1000 Euro beziffert. Um Hinweise auf die Verursacherin bittet das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240.