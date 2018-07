Eine 62 Jahre alte Autofahrerin hat beim Abbiegen einen Rollerfahrer übersehen. Die Frau fuhr auf der Osterbucher Steige in Aalen. Als sie in die Obere Bahnstraße einbiegen will, kollidiert sie mit einem 56-Jährigen.

Laut Polizeibericht stürzte der Rollerfahrer und verletzte sich. Rettungskräfte mussten ihn ins Krankenhaus bringen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro.