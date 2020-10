Autofahrer weicht Katze aus und beschädigt zwei geparkte Fahrzeuge

Weil er einer Katze ausgewichen war, hat ein 32-jähriger Autofahrer am Donnerstag in Schwäbisch Gmünd zwei geparkte Autos angefahren. Kurz nach 16 Uhr hatte der 32-Jährige den Kreisverkehr bei der Benzholzstraße verlassen und fuhr die Buchauffahrt in Richtung Oberbettringen. Er wich dann einer querenden Katze aus und kam nach rechts ab, wo er gegen zwei geparkte Autos stieß. Der Autofahrer blieb unverletzt, an seinem Auto entstand 10 000 Euro Sachschaden. An den beiden anderen Autos entstand jeweils 5000 Euro Schaden. Die Autos wurden abgeschleppt.