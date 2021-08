Gegen 4 Uhr am frühen Samstagmorgen fuhr ein bislang Unbekannter mit einem Pkw in der Julius-Bausch-Straße gegen ein Verkehrszeichen, wobei ein Sachschaden von rund 10 000 Euro entstand. Der Verursacher ließ den beschädigten Pkw am Straßenrand stehen und flüchtete. Das Polizeirevier Aalen hat die Ermittlungen zum verantwortlichen Fahrzeugführer aufgenommen.