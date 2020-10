Autofahrer unter Drogeneinfluss wehrt sich gegen Blutprobe

In Lorch ist am Mittwoch ein Autofahrer, der unter dem Einfluss von Drogen stand, von der Polizei aufgegriffen worden. Eine Polizeistreife kontrollierte gegen 15 Uhr in der Lorcher Straße den 26-jährigen Autofahrer. Bei ihm ergaben sich konkrete Verdachtsmomente für eine aktuelle Drogenbeeinflussung, weshalb zur Beweissicherung eine Blutprobe angeordnet wurde. Der 26-Jährige war damit nicht einverstanden und wehrte sich dagegen massiv. Er musste von der Polizei deshalb fixiert werden. Bei der Auseinandersetzung verletzten sich zwei Beamte leicht. Gegen den 26-Jährigen wurden Strafverfahren eingeleitet, auch wegen Drogenbesitz, weil in seinem Fahrzeug noch Cannabisprodukte festgestellt wurden.