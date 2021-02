Autofahrer übersieht Rotlicht: Vierjähriger wird leicht verletzt

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen hat ein Kind davongetragen, das am Sonntag gegen 10.30 in der Mutlanger Hauptstraße von einem Auto angefahren wurde. Ein 58-jähriger Autofahrer fuhr die Hauptstraße entlang und kam an einen ampelgeregelten Fußgängerüberweg. Wegen der tief stehenden Sonne übersah der Fahrer das Rotlicht der Ampel. Er erfasste mit seinem Wagen einen vierjährigen Jungen, der mit seinem Vater den Fußgängerweg überqueren wollte. Das Kind wurde auf den Gehweg geschleudert und leicht verletzt. Der Junge wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.