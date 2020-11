Am Freitagabend ist in Wasseralfingen der Wagen eines 57-jährigen Autofahrers mit einer 31-jährigen Radfahrerin zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich gegen 20 Uhr an der Kreuzung der Wilhelmstraße mit der Schafgasse. Der Autofahrer wollte die Schafgasse bergauf in die Karlstraße einfahren. Hierbei übersah er die bevorrechtigte Radlerin, die nach links in die Schafgasse einbiegen wollte. Nach einer leichten Berührung zwischen den beiden Fahrzeugen kam die Radfahrerin zu Fall und wurde leicht verletzt.