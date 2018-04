Von Schwäbische Zeitung

Bei einer Auseinandersetzung in der Nacht zum Donnerstag ist ein 19-Jähriger in Ulm verletzt worden. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Demnach war der junge Mann gegen 3.30 Uhr in der Neuen Straße in Ulm unterwegs. Bei der Bushaltestelle an der Steinernen Brücke wollte er die Straße überqueren. Dabei wurde er von zwei unbekannten Frauen angerempelt.

Frauen wollen Geldbörse stehlen Der Zeuge bemerkte, wie ihm eine der Frauen die Geldbörse aus der Hosentasche ziehen wollte.