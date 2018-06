Ein 24-Jähriger ist am Samstagabend in einer Linksurve von der Fahrbahn abgekommen. Er fuhr von Ebnat in Richtung der B19 und schrammte an der Leitplanke entlang.

An seinem Auto entstand laut Polizeibericht ein Schaden von rund 6000 Euro. Der Schaden an der Leitplanke ist rund 500 Euro hoch.