Autofahrer rammt Kinderwagen

Ein Autofahrer hat sich am Dienstag in der Rathaustiefgarage rücksichtslos verhalten.

Kurz nach 18 Uhr nahm eine 38-Jährige ihre einjährige Tochter aus dem Kinderwagen, den sie neben ihrem Fahrzeug in der Tiefgarage im Rathaus abgestellt hatte. Während sie das Kleinkind in den Kindersitz im Pkw setzte, parkte ein bislang Unbekannter gegenüber seinen Pkw rückwärts aus, wobei er mit Schrittgeschwindigkeit gegen den Kinderwagen fuhr. Dieser wurde dadurch rund 30 Zentimeter zur Seite geschoben. Die Frau sprach den Fahrer durch dessen geöffnetes Fenster an. Den Angaben der 38-Jährigen zufolge, setzte der Mann absichtlich ein zweites Mal zurück und fuhr erneut gegen den Kinderwagen. Das Kennzeichen des Fahrzeuges ist bekannt, das Polizeirevier Aalen hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen.