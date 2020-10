Autofahrer hetzt Rottweiler auf Polizisten

Um sich einer Alkoholkontrolle durch die Polizei zu entziehen, hat ein 43-jähriger Autofahrer in Aalen (Ostalbkreis) seinen Rottweiler auf die Beamten losgelassen. Die Polizisten hätten sich zunächst in den Streifenwagen zurückziehen müssen, berichtete ein Polizeisprecher am Montag.

Mann leistet laut Polizei massiven Widerstand

Erst nach mehrmaliger Aufforderung habe der Mann den Hund schließlich in einen Zwinger gesperrt. Der Mann habe sich anschließend gegen einen Alkoholtest gewehrt.

Ihm wurden laut Polizei deshalb Handschellen angelegt, woraufhin er die Beamten massiv beleidigte. Der 43-Jährige sei am Sonntagabend zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht worden. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen, wie es weiter hieß.