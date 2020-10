Beamte des Aalener Polizeireviers wollten am Sonntagabend gegen 23.20 Uhr ein Fahrzeug anhalten. Der Autofahrer ignorierte jegliche Anhaltesignale und fuhr einfach weiter.

In der Knöcklinstraße hielt er schließlich an. Als auch die Beamten ausstiegen, ließ der 43 Jahre alte Autofahrer seinen Rottweiler auf die Polizeibeamten los, so dass diese sich zunächst in den Streifenwagen zurückziehen mussten. Nach mehrmaliger Aufforderung sperrte der Mann den Hund in einen Zwinger.

Der 43-Jährige, der im Verdacht stand, unter Alkoholeinwirkung gefahren zu sein, verweigerte einen Alkoholtest sowie Blutentnahme. Da der Mann sich vehement gegen die Maßnahmen wehrte, wurden ihm Handschließen angelegt, woraufhin er die eingesetzten Beamten massiv beleidigte. Der 43-Jährige wurde anschließend zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen.