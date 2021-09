Eigenen Angaben zufolge ist ein 25-jähriger Radfahrer am Montagabend gegen 19.30 Uhr im Bereich einer Tankstelle in der Ellwanger Straße in Wasseralfingen von einem Auto erfasst und leicht verletzt worden.

Der Fahrer des dunklen BMW fuhr nach dem Unfall davon, ohne sich um den Radler zu kümmern. Der 25-Jährige, der aufgrund zu viel Alkohol keine genauen Angaben zum Unfallhergang machen konnte, wurde ins Krankenhaus gebracht.